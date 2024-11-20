Экс-главком ВСУ Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил украинским военным, обучающимся в Британии, что у них мало шансов выжить на поле боя. Об этом пишет газета The Sun.
По данным издания, экс-главком посетил одну из британских баз, где проходят подготовку солдаты и офицеры ВСУ. Залужный отметил, что конфликт становится все более жестоким с каждым днем и «почти не оставляет шансов на выживание».
«Научитесь не бояться смерти», — обратился посол к военным.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным политикам не жаль Украину и ее граждан, они готовы воевать с Россией «до последнего украинца», сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузия и Марокко – самые популярные страны у россиян на новогодние праздники
- Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург запланирован на апрель 2028 года
- Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»
- Бывшего главу Петрозаводска заподозрили во взятке на 37 млн рублей
- ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики
- Экс-главком ВСУ Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить
- Более половины украинцев поддерживают переговоры с Россией для завершения конфликта
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР
- «АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в декабре
- Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru