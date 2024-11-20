Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил украинским военным, обучающимся в Британии, что у них мало шансов выжить на поле боя. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, экс-главком посетил одну из британских баз, где проходят подготовку солдаты и офицеры ВСУ. Залужный отметил, что конфликт становится все более жестоким с каждым днем и «почти не оставляет шансов на выживание».

«Научитесь не бояться смерти», — обратился посол к военным.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным политикам не жаль Украину и ее граждан, они готовы воевать с Россией «до последнего украинца», сообщает РЕН ТВ.

