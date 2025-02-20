Залужный или Арестович? Выборы на Украине состоятся под давлением Трампа и оппозиции
Трамп своими заявлениями подлил масло в огонь той же оппозиции внутри Украины, которая желает прийти к власти, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Слова президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский является «диктатором без выборов», укрепляют оппозицию внутри страны, ему придется провести их, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки Зеленского на Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и предупредив, что тот «может потерять свою страну». Рар считает, что Зеленского «продавят» по вопросу выборов.
«Выборы придется проводить. Сейчас Трамп подлил масло в огонь той же оппозиции внутри Киева, там не все однозначно. И то, что Трамп Зеленского назвал диктатором, это не только его слова. Посмотрите, что говорит Кличко (Виталий, мэр Киева – ред. НСН), Тимошенко (Юлия, лидер партии «Батькивщина»), то, что делает Петр Порошенко (бывший украинский лидер, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Валерий Залужный (экс-главком ВСУ), который теперь тоже против, Арестович (Алексей, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это все люди, которые какую-то роль еще в Украине играют, они все хотят выборов, чтобы быть у власти. Слова Трампа укрепляют оппозицию против Зеленского», - сказал он.
Он отметил, что Трамп хочет закончить украинский конфликт любым способом и дает понять, чтобы Зеленский «убирался».
«Россия требовала смену власти. Трамп фактически дает понять, чтобы Зеленский убирался, избиралось новое правительство, которое готово будет разговаривать с Россией. Будет ли это Залужный, Арестович, Порошенко, хотя сомневаюсь… Но Тимошенко будет с Россией говорить. Поэтому Трамп играет на поле России, хочет создать ситуацию, где Россия может сказать: «Да, мы идем на перемирие, мы соглашаемся с планом Трампа и этим самым заканчиваем конфликт». Это будет большая победа лично Трампа, он хочет закончить конфликт любым способом. И, конечно, потом он получит рано или поздно Нобелевскую премию, Европу здесь никто спрашивать не будет. Трамп предлагает России золотой ключ в решении проблемы – долой Зеленского, нерасширение НАТО и уход из Украины всего американского оружия», - указал собеседник агентства.
Политолог отметил, что сейчас Зеленский будет «цепляться» за Англию и Францию, чтобы уговорить их дальше поддерживать Украину.
«Зеленский сейчас под таким стрессом, что у него времени обдумывать ситуацию просто нет. Он всеми силами будет цепляться за европейцев: англичан, французов, немцев. Хотя за немцев трудно… Скорее он будет цепляться за Англию и за Францию, уговаривать их дальше поддерживать Киев. Он понял одно и это для него очень сложно, болезненно и страшно – нынешние американские власти против него. Он этого не ожидал, но думаю, что если он сейчас это не понял, то в политике ему делать нечего», - добавил Рар.
Дональд Трамп ранее поддержал необходимость проведения выборов на Украине и указал при этом на низкий уровень поддержки Зеленского его населением. Трамп заявил, что «прошло много времени» с момента последних выборов, а рейтинг Зеленского на сегодняшний момент упал до 4%, передает «Радиоточка НСН».
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