Залужный или Арестович? Выборы на Украине состоятся под давлением Трампа и оппозиции

Слова президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский является «диктатором без выборов», укрепляют оппозицию внутри страны, ему придется провести их, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки Зеленского на Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и предупредив, что тот «может потерять свою страну». Рар считает, что Зеленского «продавят» по вопросу выборов.