Зеленский заявил, что украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер заявил, что те, кому отсутствие президентских выборов не нравится, «могут выбрать другое гражданство».
Напомним, срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года, но из-за военного положения в стране отменили выборы
На Мюнхенской конференции Зеленскому не разрешили говорить на украинском языке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Перед ответом на вопрос он поинтересовался, можно ли ему говорить по-украински. На что получил жесткое «нет», после чего засмеялся и попросил, шутя, не давить на него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru