В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в выборах, чтобы спасти страну
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал президента страны Владимира Зеленского публично отказаться от участия выборах главы государства.
В своем Telegram-канале украинский парламентарий заявил, что это позволит устранить критику со стороны президента США Дональда Трампа и отменить «историю с диктаторами».
«И тогда сфокусируемся на действительно важных вещах: армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит судьба страны», - написал Гончаренко.
Ранее Зеленский заявил, что не оставит пост президента, пока Украина не станет частью Евросоюза и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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