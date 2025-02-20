В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в выборах, чтобы спасти страну

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал президента страны Владимира Зеленского публично отказаться от участия выборах главы государства.

Трамп назвал Зеленского отказавшимся от проведения выборов диктатором

В своем Telegram-канале украинский парламентарий заявил, что это позволит устранить критику со стороны президента США Дональда Трампа и отменить «историю с диктаторами».

«И тогда сфокусируемся на действительно важных вещах: армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит судьба страны», - написал Гончаренко.

Ранее Зеленский заявил, что не оставит пост президента, пока Украина не станет частью Евросоюза и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Верховная РадаВыборы Президента УкраиныУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры