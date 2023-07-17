«Держим фронт!»: Рогов назвал безопасной дорогу в Крым через новые регионы

У крымчан нет повода для паники, поскольку линия фронта держится нормально, сказал в эфире НСН Владимир Рогов.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН назвал безопасным объезд Крымского моста через новые регионы России.

В ночь на 17 июля Крымский мост был частично поврежден после атаки надводных беспилотников. Глава Крыма попросил жителей и гостей полуострова использовать альтернативные маршруты через новые регионы России.

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«Это безопасная дорога, мы по ней ездим постоянно. Более того, она сейчас отремонтирована и в значительной степени расширена, это очень важный момент, потому что дорога уже была перегружена. На Крымском мосту и так были пробки, а сейчас с учетом реверсного движения нагрузка на оставшуюся после перезапуска полосу увеличится даже не вдвое, а больше. Мы со своей стороны постараемся пропускать весь этот поток транспорта максимально быстро», - сказал Рогов.

При этом он призвал крымчан не паниковать.

«Самое главное сейчас не паниковать, потому что линия фронта держится нормально. Путь из Крыма в Большую Россию сейчас увеличится, он не будет таким быстрым, как через мост, поэтому следует составлять свои планы с небольшим запасом по времени, не впритык, а потом рваться куда-то и переживать, а спокойно», - заключил собеседник НСН.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник утром сообщил, что движение через Крымский мост было остановлено. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате теракта на мосту погибли два жителя региона: мужчина и женщина, а их дочь была ранена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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