Захарова: ВСУ обстреляли изолятор с пленными

Украинские войска обстреляли следственный изолятор в котором находится часть сдавшихся в плен на «Азовстали». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В рамках брифинга, она уточнила, что СИЗО в населённом пункте Еленовка в ДНР был обстрелян из реактивных систем залпового огня со стороны Украины. Таким образом Киев делает все, чтобы гражданские и боевики оставались на заводе и не выходили оттуда, считает Захарова.

Представитель МИД также обратила внимание на то, что украинские националисты используют для организации своих боевых позиций здания школ и детских садов. А в Одессе средства ПВО были развернуты на территории знаменитой киностудии. Дипломат также подчеркнула, что Москва призывает международные организации в лице ООН и ОБСЕ заняться вопросом вербовки в нацистские организации несовершеннолетних.