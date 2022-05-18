Захарова: ВСУ обстреляли изолятор с пленными
Украинские войска обстреляли следственный изолятор в котором находится часть сдавшихся в плен на «Азовстали». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В рамках брифинга, она уточнила, что СИЗО в населённом пункте Еленовка в ДНР был обстрелян из реактивных систем залпового огня со стороны Украины. Таким образом Киев делает все, чтобы гражданские и боевики оставались на заводе и не выходили оттуда, считает Захарова.
Представитель МИД также обратила внимание на то, что украинские националисты используют для организации своих боевых позиций здания школ и детских садов. А в Одессе средства ПВО были развернуты на территории знаменитой киностудии. Дипломат также подчеркнула, что Москва призывает международные организации в лице ООН и ОБСЕ заняться вопросом вербовки в нацистские организации несовершеннолетних.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия делает всё для того, чтобы нацистские преступники предстали перед судом. По его словам, они являются военными преступниками и не должны подлежать обмену.
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