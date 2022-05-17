В ЛНР рассказали о взятии в котел около 16 тысяч украинских солдат под Северодонецком и Лисичанском
Более 15 тысяч украинских силовиков и наемников находятся в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Тысяч 15-16 в полном объеме будет», — отметил помощник министра в эфире Первого канала.
По словам Киселева, украинские подразделения насчитывают менее 20 тысяч бойцов, и основная их задача в районе Лисичанска и Северодонецка — уничтожение инфраструктуры.
«Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя возложить потом на Российскую Федерацию — вот это их задача. Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх на долгие годы», — подчеркнул помощник главы МВД ЛНР, добавив, что, вероятнее всего, украинским войскам здесь приказано не отходить.
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