Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия делает всё для того, чтобы нацистские преступники предстали перед судом, сообщает РИА Новости.

Киев предложил обменять военных в «Азовстали» на пленных россиян

По его мнению, они являются военными преступниками и не должны подлежать обмену.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать всё для того, чтобы они предстали перед судом», - подчеркнул он.

Спикер добавил, что Вооружённые силы Украины жестоко обращаются с военнопленными, тогда как российская армия делает всё для того, чтобы раненные военнопленные были обеспечены лечением.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) и украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФПленныеВячеслав Володин
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