Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену

По его мнению, они являются военными преступниками и не должны подлежать обмену.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать всё для того, чтобы они предстали перед судом», - подчеркнул он.

Спикер добавил, что Вооружённые силы Украины жестоко обращаются с военнопленными, тогда как российская армия делает всё для того, чтобы раненные военнопленные были обеспечены лечением.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) и украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый, сообщает RT.

