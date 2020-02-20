При разгоне протестующих в Новых Санжарах пострадали десять человек

20 февраля 202023:59

Девять полицейских и один гражданский пострадали при столкновениях в украинском городе Новые Санжары, куда были доставлены эвакуированные из китайского Уханя украинцы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Протест местных жителей был вызван решением властей привезти эвакуированных из китайского города-эпицентра коронавируса украинцев в санаторий в Новых Санжарах. Протестующие пытались заблокировать проезд автобусов с эвакуированными украинцами, кидали в автобусы камни и установили огненные баррикады.

Состояние пострадавших не уточняется. По данным агентства, все десять человек самостоятельно обратились к врачам.

Напомним, ранее сегодня из Уханя были вывезены на родину 73 украинца.


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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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