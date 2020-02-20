При разгоне протестующих в Новых Санжарах пострадали десять человек
Девять полицейских и один гражданский пострадали при столкновениях в украинском городе Новые Санжары, куда были доставлены эвакуированные из китайского Уханя украинцы. Об этом сообщает РИА Новости.
Протест местных жителей был вызван решением властей привезти эвакуированных из китайского города-эпицентра коронавируса украинцев в санаторий в Новых Санжарах. Протестующие пытались заблокировать проезд автобусов с эвакуированными украинцами, кидали в автобусы камни и установили огненные баррикады.
Состояние пострадавших не уточняется. По данным агентства, все десять человек самостоятельно обратились к врачам.
Напомним, ранее сегодня из Уханя были вывезены на родину 73 украинца.
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