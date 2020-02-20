При разгоне протестующих в Новых Санжарах пострадали десять человек

Протест местных жителей был вызван решением властей привезти эвакуированных из китайского города-эпицентра коронавируса украинцев в санаторий в Новых Санжарах. Протестующие пытались заблокировать проезд автобусов с эвакуированными украинцами, кидали в автобусы камни и установили огненные баррикады.

Состояние пострадавших не уточняется. По данным агентства, все десять человек самостоятельно обратились к врачам.

Напомним, ранее сегодня из Уханя были вывезены на родину 73 украинца.





