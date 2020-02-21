Новости за ночь: Жертвами коронавируса в Китае стали 2236 человек

Число умерших от вируса COVID-2019 в Китае выросло до 2236 человек. Таковы последние данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны, передает RT.

Всего зараженных новым вирусом 75 465, из которых более 18 тыс. человек выздоровели, сообщает РЕН ТВ.