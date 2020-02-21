Новости за ночь: Жертвами коронавируса в Китае стали 2236 человек

21 февраля 202007:26

Число умерших от вируса COVID-2019 в Китае выросло до 2236 человек. Таковы последние данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны, передает RT.

Всего зараженных новым вирусом 75 465, из которых более 18 тыс. человек выздоровели, сообщает РЕН ТВ.

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Накануне Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз из Китая продукции животноводства в посылках, ручной клади и багаже. Такое решение принято для защиты от возможного заноса нового коронавируса, а также африканской чумы свиней и ящура. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ считает чрезмерными такие ограничения, хотя отметил в эфире НСН, что Россельхознадзор можно понять в данном случае.

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ФОТО: pixabay.com
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