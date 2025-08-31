Захарова не исключила, что в убийстве Парубия обвинят украинских аквалангистов

Расстрел бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия могут повесить на украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на «Северных потоках», сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Активистка: Ликвидация Парубия стала посланием сверху

По ее словам, один из аквалангистов «через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы».

Расстрелянный во Львове Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

