На Украине предсказали народный бунт из-за закрытия УПЦ
Антиконституционные притеснения УПЦ и действия раскольнической ПЦУ не нашли осуждения ни со стороны католической церкви, ни со стороны США, сказал НСН Владимир Олейник.
Преследования на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) рано или поздно достигнут апогея, и в стране вспыхнет бунт, причем предпосылки к нему уже есть. Об этом НСН заявил экс-депутат верховной Рады Владимир Олейник.
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла официальное решение о том, что каноническая УПЦ является организацией, аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ), сообщает RT. Решение позволяет реализовать полный запрет канонической церкви через суд. По мнению Олейника, запрет УПЦ на Украине спровоцирует народный бунт, уже есть первые предвестники.
«На днях из Каменец-Подольского до Почаева шел крестный ход. Тысячи людей шли день и ночь. Их преследовали, священников по пути забирали сотрудники ТЦК, но они все равно шли, потому что верили в Бога. Церковь и веру нельзя запретить. Православные в таких случаях только молятся, но иногда, когда преследования достигают апогея, происходит бунт — бессмысленный и беспощадный, наступает точка кипения, что уже было в истории. Рано или поздно терпению приходит конец, хотя большинство людей все-таки хотят мира. Массовое сопротивление сотрудникам ТЦК — это уже определенный предвестник бунта и нового кровопролития», — сказал Олейник.
Собеседник НСН добавил, что осуждения раскольнической Православной церкви Украины нет ни со стороны католиков, ни со стороны США.
«Движение в сторону Востока — это первостепенная задача, которую ставит ПЦУ. Осуждения нет ни со стороны папы римского, ни со стороны президента США Дональда Трампа, хотя надо бы осудить такие действия, тем более, что они противоречат украинской Конституции. Очевидно, что Украина в вопросе закрытия канонической православной церкви вышла на финишную прямую. Сейчас будет обращение в суд о запрете УПЦ, неслучайно перед этим настоятеля УПЦ лишили гражданства вопреки Конституции, это был вызов Церкви», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» намерено убрать из росписей Успенского собора изображения представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
