Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО

Граждане Украины являются для НАТО расходным материалом, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»

Она назвала альянс в соучастника преступлений, а судьбу украинцев - никому не интересной, отметила Захарова.

«Верхом цинизма стали недавние сообщения о готовности Британии поставить киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном», - добавила дипломат.

Ранее Захарова назвала необходимой отмену всех антироссийских санкций в рамках урегулирования украинского кризиса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры