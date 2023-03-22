В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»

Заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко об отсутствии «хороших русских» и наличии «полезных русских», осуждающих российскую политику, — не более, чем иллюзии, свидетельствующие о том, что на Украине не любят ни украинцев, ни русских. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа порталу Lenta.ru.

«Нельзя списывать русских со счетов»: Американский инструктор призвал не недооценивать Россию

По его словам, Ткаченко не понимает сути событий, происходящих на протяжении десяти лет, раз делит людей на полезных и неполезных.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в России следует создать Комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычного населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаРоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры