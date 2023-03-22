В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»
Заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко об отсутствии «хороших русских» и наличии «полезных русских», осуждающих российскую политику, — не более, чем иллюзии, свидетельствующие о том, что на Украине не любят ни украинцев, ни русских. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа порталу Lenta.ru.
По его словам, Ткаченко не понимает сути событий, происходящих на протяжении десяти лет, раз делит людей на полезных и неполезных.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в России следует создать Комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычного населения.
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