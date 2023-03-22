В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»

По его словам, Ткаченко не понимает сути событий, происходящих на протяжении десяти лет, раз делит людей на полезных и неполезных.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в России следует создать Комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычного населения.

