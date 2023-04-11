Задержанный в Запорожской области агент Киева дал признательные показания

Мужчина заявил, что был наводчиком украинской армии. Ему поручили собрать информацию о российских военных и гражданских объектах.

Задержанный рассказал, что успел отправить ВСУ координаты военной комендатуры и данные о блокпостах армии РФ.

В правоохранительных органах Запорожской области заявили, что 22-летний мужчина был условно осужден. За нарушение правил его объявили в федеральный розыск.

В американском Белом доме подтвердили, что оказывают разведывательную и информационную поддержку Украине в ее попытках вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает «Радиоточка НСН».

