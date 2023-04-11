Задержанный в Запорожской области агент Киева дал признательные показания
Задержанный российскими силовиками агент Главного управления разведки Минобороны Украины признался, что собирал в Запорожской области информацию для ВСУ, передает ТАСС.
Мужчина заявил, что был наводчиком украинской армии. Ему поручили собрать информацию о российских военных и гражданских объектах.
Задержанный рассказал, что успел отправить ВСУ координаты военной комендатуры и данные о блокпостах армии РФ.
В правоохранительных органах Запорожской области заявили, что 22-летний мужчина был условно осужден. За нарушение правил его объявили в федеральный розыск.
В американском Белом доме подтвердили, что оказывают разведывательную и информационную поддержку Украине в ее попытках вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Задержанный в Запорожской области агент Киева дал признательные показания
- Нетаньяху опроверг поставки израильских вооружений Киеву
- СМИ: за утечкой документов Пентагона стоит человек в руководстве США
- Названы причины падения спроса на квартиры в сталинках
- «Росатом» потребовал от Финляндии €920 млн за срыв проекта АЭС
- Байден отменил режим ЧС из-за коронавируса
- NBC: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
- Минфин США пригрозил ужесточить антироссийские санкции
- Глава банка ВТБ Костин призвал к новой приватизации
- Госдеп признал журналиста Гершковича незаконно удерживаемым в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru