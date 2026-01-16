Путин заявил о необходимости развивать беспилотный транспорт в России
Президент России Владимир Путин поддержал развитие беспилотного транспорта, подчеркнув его ключевое значение для долгосрочного развития государства. Об этом он заявил на совещании по вопросам автономных и беспилотных систем.
Глава государства отметил, что в России и в мире происходит масштабная транспортная революция, сопоставимая по своему значению с технологическим и инфраструктурным рывком на рубеже XIX-XX веков. Тогда, по его словам, строительство железных дорог, развитие флота и других транспортных систем позволили стране сделать существенный шаг вперед, в том числе благодаря вкладу отечественных ученых и инженеров.
Путин подчеркнул, что в современных условиях России необходимо формировать собственную индустрию беспилотного транспорта на основе суверенной технологической и производственной платформы с опорой на национальные научные и инженерные школы. Он также указал на важность создания благоприятных условий для бизнеса с целью наращивания производства беспилотников и их компонентной базы.
Президент отдельно отметил необходимость унификации комплектующих, чтобы они могли применяться в различных типах автономных систем, что, по его мнению, позволит ускорить развитие отрасли и повысить ее эффективность, передает «Радиоточка НСН».
