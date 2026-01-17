Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО

США могут покинуть НАТО из-за разногласий с европейскими членами блока. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Spiegel.

Как отметил экс-генсек, необходимо выстраивать отношения с Соединенными Штатами.

«А это означает и то, что нужно говорить, когда мы с ними не согласны. Второй посыл таков: я не могу обещать, что США останутся в НАТО. Никто не может этого обещать», - указал Столтенберг.

По его словам, остальные члены альянса должны стараться снизить риск выхода США из блока и при этом оставаться в позиции, которая позволит справиться, если Вашингтон все-таки примет решение покинуть НАТО. Столтенберг призвал задуматься, «какие действия увеличат шансы на сохранение НАТО и трансатлантического единства».

Ранее экс-генсек в своей книге написал, что президент США Дональд Трамп во время своего правления несколько раз ставил под сомнение фундаментальные принципы Североатлантического альянса.

