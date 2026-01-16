Оценку за поведение планируют ввести во всех школах с 2026 года
Министерство просвещения подготовило проект приказа о внедрении оценки за поведение обучающихся в российских школах. Изменения предлагается внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.
Согласно документу, контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины на уроках и норм поведения в образовательных организациях может предусматривать выставление отдельной оценки за поведение учащихся. В министерстве уточнили, что новая система будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года.
В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам пилотного проекта, который стартовал в начале 2025/26 учебного года. Эксперимент проводился в семи регионах — Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии.
В пилоте на добровольной основе приняли участие 89 школ. В рамках апробации оценка за поведение выставлялась только учащимся 5-8 классов, передает «Радиоточка НСН».
