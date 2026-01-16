Путин поручил ускорить внедрение беспилотных систем в экономику

Президент Владимир Путин провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России и по его итогам дал ряд поручений правительству и регионам. Глава государства подчеркнул, что развитие таких технологий является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны и укрепления ее суверенитета.

Путин отметил, что в мире и в России происходит масштабная технологическая трансформация в сфере транспорта и автономных решений. По его словам, несмотря на отставание по отдельным направлениям, в том числе в сфере беспилотного такси, у России есть значительный научный, кадровый и промышленный потенциал, позволяющий войти в число мировых лидеров в области беспилотных технологий.

Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории

Президент указал на необходимость в разы нарастить использование автономных систем и выстраивать на их основе новые бизнес-процессы. Он подчеркнул, что беспилотники должны замещать опасный и низкоквалифицированный труд, помогать экономике в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов. Отдельно Путин обратил внимание на вопросы кибербезопасности и недопущения несанкционированного доступа к управлению и данным автономных систем.

По итогам совещания президент поручил правительству подготовить комплексный план внедрения беспилотных технологий в ключевых отраслях экономики, устранить регуляторные барьеры и обеспечить подготовку кадров. Губернаторам рекомендовано активнее использовать действующие правила полетов гражданских дронов и перенимать лучшие региональные практики. Помимо этого, поручено ускорить правовое оформление малых беспилотных устройств, таких как роботы-доставщики, а также создать условия для привлечения ветеранов и раненых военнослужащих к работе в сфере автономных систем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры