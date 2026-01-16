Путин поручил ускорить внедрение беспилотных систем в экономику

Президент Владимир Путин провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России и по его итогам дал ряд поручений правительству и регионам. Глава государства подчеркнул, что развитие таких технологий является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны и укрепления ее суверенитета.

Путин отметил, что в мире и в России происходит масштабная технологическая трансформация в сфере транспорта и автономных решений. По его словам, несмотря на отставание по отдельным направлениям, в том числе в сфере беспилотного такси, у России есть значительный научный, кадровый и промышленный потенциал, позволяющий войти в число мировых лидеров в области беспилотных технологий.