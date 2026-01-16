Президент Чехии пообещал Украине самолеты для борьбы с дронами

Чехия намерена оперативно решить вопрос о передаче Украине самолетов, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил президент республики Петр Павел на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел украинский телеканал «24».

По словам чешского лидера, Прага рассчитывает быстро и эффективно урегулировать этот вопрос. Он также сообщил, что Чехия рассматривает возможность поставок на Украину пассивных радиолокационных систем.