Президент Чехии пообещал Украине самолеты для борьбы с дронами

Чехия намерена оперативно решить вопрос о передаче Украине самолетов, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил президент республики Петр Павел на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел украинский телеканал «24».

По словам чешского лидера, Прага рассчитывает быстро и эффективно урегулировать этот вопрос. Он также сообщил, что Чехия рассматривает возможность поставок на Украину пассивных радиолокационных систем.

Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев

В России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и несут риски эскалации.

В Москве подчеркивали, что грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные военные цели, а наращивание западной военной помощи, по оценке российских властей, не способствует переговорному процессу и может иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».

