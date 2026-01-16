Президент Чехии пообещал Украине самолеты для борьбы с дронами
Чехия намерена оперативно решить вопрос о передаче Украине самолетов, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил президент республики Петр Павел на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел украинский телеканал «24».
По словам чешского лидера, Прага рассчитывает быстро и эффективно урегулировать этот вопрос. Он также сообщил, что Чехия рассматривает возможность поставок на Украину пассивных радиолокационных систем.
В России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и несут риски эскалации.
В Москве подчеркивали, что грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные военные цели, а наращивание западной военной помощи, по оценке российских властей, не способствует переговорному процессу и может иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru