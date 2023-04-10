В Запорожской области задержали украинского разведчика

Мужчина передавал данные о военных и гражданских объектах в Запорожской и Херсонской областях. Также он собирал информацию о банках, пунктах выдачи пропусков, социальных учреждениях, местах массового скопления людей.

Силовики проверяют причастность задержанного к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

Киев собрал в Запорожской области 40-тысячную группировку для контрнаступления, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, ВСУ готовятся к продвижению в южном направлении.

