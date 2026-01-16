Переговоры Украины и США по мирному плану пройдут в Майами 17 января

Новый раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном по теме возможного мирного соглашения с Россией запланирован на 17 января и пройдет в Майами. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, украинская и американская стороны в настоящее время работают над двумя ключевыми документами — соглашением о гарантиях безопасности и договоренностями, связанными с экономическим развитием Украины. Подписание этих документов может состояться на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Песков: Москва согласна с мнением Трампа, что Зеленский тормозит мирный процесс

Ранее президент США заявил агентству Reuters, что Москва готова к заключению сделки, а ответственность за затягивание урегулирования он возложил на украинское руководство.

Bloomberg позднее сообщил о планах американской делегации посетить Россию в январе для обсуждения гарантий безопасности Киеву и представления возможных вариантов мирного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
