Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над Россией

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 23 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

«С 18.00 мск до 23.00 мск... уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.

Так, 16 БПЛА сбили в Белгородской области, пять - в Курской. По одному дрону ликвидировали над Республикой Крым и Черным морем.

Ранее над территорией России сбили 63 беспилотника ВСУ за шесть часов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры