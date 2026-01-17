Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над Россией
17 января 202601:22
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 23 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
«С 18.00 мск до 23.00 мск... уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
Так, 16 БПЛА сбили в Белгородской области, пять - в Курской. По одному дрону ликвидировали над Республикой Крым и Черным морем.
Ранее над территорией России сбили 63 беспилотника ВСУ за шесть часов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над Россией
- Путин заявил о необходимости развивать беспилотный транспорт в России
- Переговоры Украины и США по мирному плану пройдут в Майами 17 января
- Путин поручил ускорить внедрение беспилотных систем в экономику
- Президент Чехии пообещал Украине самолеты для борьбы с дронами
- Оценку за поведение планируют ввести во всех школах с 2026 года
- РКН опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram
- Нейросеть вместо композитора: Как ИИ-треки пробрались в мировые чарты
- Дания может вернуть истребители с Украины из-за ситуации вокруг Гренландии
- Маткапитал с 1 февраля увеличится до 729 тысяч рублей на первого ребенка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru