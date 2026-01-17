Хоккеисты Каблуков и Каменев внесены в базу «Миротворца»

Российские хоккеисты Илья Каблуков и Владислав Каменев попали в базу экстремистского и запрещенного в России украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Спортсменов заподозрили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержке специальной военной операции. Кроме того, хоккеистам вменяется присутствие на региональном этапе детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей».

Илье Каблукову 37 лет, он играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и является олимпийским чемпионом по хоккею. Владиславу Каменеву 29 лет, хоккеист - трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
