Хоккеисты Каблуков и Каменев внесены в базу «Миротворца»

Спортсменов заподозрили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержке специальной военной операции. Кроме того, хоккеистам вменяется присутствие на региональном этапе детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей».

Илье Каблукову 37 лет, он играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и является олимпийским чемпионом по хоккею. Владиславу Каменеву 29 лет, хоккеист - трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

