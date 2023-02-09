«Странное заявление!»: Генерал Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признался НСН, что находит предложение главы Чечни странным. По его словам, никто не собирается сдаваться полякам.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН назвал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сдаться полякам «странным», отметив, что этого делать никто не собирается. При этом он подчеркнул, что российскую армию необходимо восстанавливать до такого уровня, чтобы была возможность отразить агрессию любой страны, включая члена НАТО.
Генералы, которые опасаются Третьей мировой войны, призывая не реагировать на действия поляков, подрывают авторитет российской армии и всего государства. Об этом в своем Telegram-канале ранее заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров. Кадыров предложил всем, кто чего-то боится, сразу сдаться полякам.
«Странное, конечно, заявление. Полякам сдаваться никто не собирается. Я бы предпочел с поляками разобраться обычным вооружением. Для этого нужно восстановить наши вооруженные силы, чтобы они были способны это делать, применять ядерное оружие при этом не нужно. С мечом кто войдет, должен от меча и погибнуть. Наверное, СМИ там что-то иногда искажают. Я "за" двумя руками, чтобы наша армия была способна не только с Польшей воевать, но и со всем блоком НАТО. Ее (армию РФ - прим. НСН) нужно восстановить до такой степени, чтобы была такая боеспособность, чтобы можно было отразить агрессию любого геополитического противника», - отметил Соболев.
Ранее глава Чечни поинтересовался, что будет, если после успешного окончания спецоперации на Украине, начнется процесс демилитаризации Польши. Соболев тогда сказал НСН, что вторжение на территорию Польши фактически будет означать начало Третьей мировой, Россия к этому не готова.
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