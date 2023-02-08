Кадыров заявил о захвате укрепрайона в районе села Берестовое
Силы спецназа «Ахмат» и 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса смогли отбить у ВСУ укрепрайон в районе населенного пункта Берестовое, который расположен к северо-востоку от Соледара. Об этом в своем Telegram-канале заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
По его словам, живой силе украинской армии был нанесен существенный ущерб. Кадыров добавил, что в ходе сопротивления российской армии получил ранение один украинский военнослужащий. Его отправят на лечение в ближайшее время, отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года. Об этом сообщило агентство НСН.
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