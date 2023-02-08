Кадыров заявил о захвате укрепрайона в районе села Берестовое

По его словам, живой силе украинской армии был нанесен существенный ущерб. Кадыров добавил, что в ходе сопротивления российской армии получил ранение один украинский военнослужащий. Его отправят на лечение в ближайшее время, отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года. Об этом сообщило агентство НСН.

