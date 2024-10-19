За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 270 человек

Кроме того, на курском направлении было уничтожено девять единиц бронетехники.

Всего за время боевых действий на курском направлении потери украинской стороны составили свыше 24740 военных и 167 танков.

Ранее стало известно, что с полуночи до 6 часов утра 19 октября военные уничтожили над Брянской областью тринадцать дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

