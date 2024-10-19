За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 270 человек

Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили 270 человек, сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, на курском направлении было уничтожено девять единиц бронетехники.

Всего за время боевых действий на курском направлении потери украинской стороны составили свыше 24740 военных и 167 танков.

Ранее стало известно, что с полуночи до 6 часов утра 19 октября военные уничтожили над Брянской областью тринадцать дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

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