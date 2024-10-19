За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 270 человек
19 октября 202414:41
Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили 270 человек, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, на курском направлении было уничтожено девять единиц бронетехники.
Всего за время боевых действий на курском направлении потери украинской стороны составили свыше 24740 военных и 167 танков.
Ранее стало известно, что с полуночи до 6 часов утра 19 октября военные уничтожили над Брянской областью тринадцать дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу
- За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 270 человек
- Минфин поддержал разрешение продажи пива на стадионах
- На Сахалине нашли тела трех членов экипажа перевернувшегося грузового судна
- Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке
- ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
- В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла
- «Baza»: ВСУ атаковали БПЛА завод «Кремний Эл» в Брянске
- Фигуриста Десятова временно отстранили в США за «ненадлежащее поведение»
- Егоров: После взрыва газа в Кирсанове введут режим ЧС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru