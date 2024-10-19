Над тремя регионами России нейтрализовали 16 украинских БПЛА

Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали в течение шести часов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над Брянской областью, два – над Ростовской, еще один – над Белгородской.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА, в результате загорелось нежилое здание.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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