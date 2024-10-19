Над тремя регионами России нейтрализовали 16 украинских БПЛА

Экс-министр природных ресурсов Забайкалья приговорен к семи годам колонии Баку и Ереван договорились завершить заключение мира в кратчайшие сроки Пожар потушили в жилом доме на западе Москвы Расстыковку Crew Dragon с МКС отложили в шестой раз Избранные фильмы «Послания к человеку» в ноябре покажут в пяти регионах