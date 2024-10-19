Над тремя регионами России нейтрализовали 16 украинских БПЛА
19 октября 202407:37
Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали в течение шести часов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.
Так, дежурные средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над Брянской областью, два – над Ростовской, еще один – над Белгородской.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА, в результате загорелось нежилое здание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru