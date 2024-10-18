Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью
18 октября 202416:34
Российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что атака была пресечена примерно в 15:10 по московскому времени.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в небе над регионом сбили ракету ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru