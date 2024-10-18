Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

Российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Губернатор: Над Орловской областью сбили еще семь БПЛА

В ведомстве отметили, что атака была пресечена примерно в 15:10 по московскому времени.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в небе над регионом сбили ракету ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОРоссийская АрмияВСУБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры