По его словам, наемники оказались более распространенным расходным материалом для операций повышенного риска, чем украинские солдаты. Как считает ветеран американской армии Карл Ларсон, который летом 2022 года три месяца провел на Украине, для украинских Вооруженных сил он и его взвод были «жертвенным подразделением». Их задачей было задержать российских солдат в случае их прихода, чтобы у украинских бойцов была возможность отойти.

При этом российские беспилотники наносили большой урон его взводу.

Ранее политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что солдаты Североатлантического альянса давно присутствуют на Украине в качестве наемников или советников в различных областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

