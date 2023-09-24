WSJ: ВС РФ хорошо адаптировались к боевым условиям на Украине
Вооруженные силы России успешно адаптировались к реалиям конфликта на Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Газета отметила, что командование российской армии сделало выводы из ошибок, допущенных в начале спецоперации. Приспособление ВС РФ к реалиям конфликта может создать серьезную угрозу для Киева, пишет издание.
Журналисты WSJ обратили внимание на активное применение Россией беспилотников и размещение складов с боеприпасами за пределом зоны поражения систем залпового огня HIMARS.
В интервью War Zone глава украинской разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что американские танки Abrams будут быстро уничтожены в зоне конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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