WSJ: ВС РФ хорошо адаптировались к боевым условиям на Украине

Газета отметила, что командование российской армии сделало выводы из ошибок, допущенных в начале спецоперации. Приспособление ВС РФ к реалиям конфликта может создать серьезную угрозу для Киева, пишет издание.

Журналисты WSJ обратили внимание на активное применение Россией беспилотников и размещение складов с боеприпасами за пределом зоны поражения систем залпового огня HIMARS.

В интервью War Zone глава украинской разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что американские танки Abrams будут быстро уничтожены в зоне конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

