Путин поручил помочь потерявшим имущество в Белгородской и Курской областях

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи президента с главами муниципалитетов в рамках форума «Малая родина — сила России».

До 1 августа региональные власти должны организовать предоставление помощи по каждому подтвержденному случаю утраты имущества первой необходимости или нарушения условий жизнедеятельности, уточняется в документе.