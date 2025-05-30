Путин поручил помочь потерявшим имущество в Белгородской и Курской областях
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи президента с главами муниципалитетов в рамках форума «Малая родина — сила России».
До 1 августа региональные власти должны организовать предоставление помощи по каждому подтвержденному случаю утраты имущества первой необходимости или нарушения условий жизнедеятельности, уточняется в документе.
Меры будут касаться граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций федерального масштаба.
Ответственными за исполнение указания назначены высшие должностные лица субъектов Федерации, передает «Радиоточка НСН».
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