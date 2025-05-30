Путин поручил помочь потерявшим имущество в Белгородской и Курской областях

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи президента с главами муниципалитетов в рамках форума «Малая родина — сила России».

До 1 августа региональные власти должны организовать предоставление помощи по каждому подтвержденному случаю утраты имущества первой необходимости или нарушения условий жизнедеятельности, уточняется в документе.

Путин поручил регионам организовать обучение бойцов СВО для госслужбы

Меры будут касаться граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций федерального масштаба.

Ответственными за исполнение указания назначены высшие должностные лица субъектов Федерации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПомощьБелгородская областьКурская ОбластьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры