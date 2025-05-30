Москва пригрозила ответом в случае передачи ФРГ ракет Taurus Украине

Россия не исключает ответных мер в случае поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

По словам дипломата, передача этих ракет, даже в случае отверточной сборки или в виде компонентов, не изменит их происхождение. Он подчеркнул, что такой шаг Берлина приведет к более глубокой вовлеченности Германии в конфликт и даст Москве основания для принятия всех необходимых мер в ответ.