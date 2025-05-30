Москва пригрозила ответом в случае передачи ФРГ ракет Taurus Украине

Россия не исключает ответных мер в случае поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

По словам дипломата, передача этих ракет, даже в случае отверточной сборки или в виде компонентов, не изменит их происхождение. Он подчеркнул, что такой шаг Берлина приведет к более глубокой вовлеченности Германии в конфликт и даст Москве основания для принятия всех необходимых мер в ответ.

Зеленский: Киев и Берлин работают над поставками Taurus

Небензя напомнил, что речь идет о высокоточных крылатых ракетах дальнего действия класса «воздух — земля». Taurus способен поражать цели на расстоянии до 500 км и нести боевую часть массой до 480 кг при скорости до 900 км/ч.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ передать Украине дальнобойное вооружение и наладить его совместное производство. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев и Берлин ведут переговоры о передаче ракет Taurus, передает «Радиоточка НСН».

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