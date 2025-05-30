Москва пригрозила ответом в случае передачи ФРГ ракет Taurus Украине
Россия не исключает ответных мер в случае поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.
По словам дипломата, передача этих ракет, даже в случае отверточной сборки или в виде компонентов, не изменит их происхождение. Он подчеркнул, что такой шаг Берлина приведет к более глубокой вовлеченности Германии в конфликт и даст Москве основания для принятия всех необходимых мер в ответ.
Небензя напомнил, что речь идет о высокоточных крылатых ракетах дальнего действия класса «воздух — земля». Taurus способен поражать цели на расстоянии до 500 км и нести боевую часть массой до 480 кг при скорости до 900 км/ч.
28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ передать Украине дальнобойное вооружение и наладить его совместное производство. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев и Берлин ведут переговоры о передаче ракет Taurus, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru