СМИ: ПРО США «Золотой купол» не будет готова к концу срока Трампа

Система противоракетной обороны США «Золотой купол» не будет готова к эксплуатации к концу президентского срока Дональда Трампа, как ранее утверждал сам глава государства. Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на источники.

Трамп ранее заявлял, что архитектура «Золотого купола» уже выбрана, а стоимость проекта составит около 175 миллиардов долларов. Он прогнозировал ввод системы в строй до конца своего второго срока и отмечал, что в ее состав войдут наземные, морские и космические компоненты.