СМИ: ПРО США «Золотой купол» не будет готова к концу срока Трампа

Система противоракетной обороны США «Золотой купол» не будет готова к эксплуатации к концу президентского срока Дональда Трампа, как ранее утверждал сам глава государства. Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на источники.

Трамп ранее заявлял, что архитектура «Золотого купола» уже выбрана, а стоимость проекта составит около 175 миллиардов долларов. Он прогнозировал ввод системы в строй до конца своего второго срока и отмечал, что в ее состав войдут наземные, морские и космические компоненты.

США экстренно разрабатывают систему ПРО «Золотой купол» для защиты от ракет

Однако, по данным источников Guardian, Пентагон планирует завершить лишь демонстрационный этап системы к концу 2028 года, тогда как полноценное боевое применение потребует дальнейшего времени. В первую очередь будет реализована интеграция систем обработки данных, а разработка космического оружия для перехвата ракет находится на более поздних стадиях и не будет готова в ближайшие годы.

Издание также отмечает, что итоговая стоимость программы может превысить заявленные 175 миллиардов долларов в зависимости от масштабов реализации замысла. Источники добавили, что несколько месяцев назад рассматривалась возможность привлечения Канады к проекту. Первоначально система носила рабочее название Moonshot — «амбициозный проект», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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