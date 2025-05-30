Трамп отреагировал на видео с пощечиной от жены Макрона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон ударяет по лицу своего супруга, президента Эммануэля Макрона, во время перелета на борту самолета.
Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что не знаком с обстоятельствами инцидента и не может судить о его характере.
При этом он с иронией добавил, что в подобных ситуациях «лучше держать дверь закрытой».
Американский лидер также отметил, что разговаривал с Макроном после появления видео в сети и, по его словам, получил заверения, что в семье французского президента все спокойно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru