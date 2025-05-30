Трамп отреагировал на видео с пощечиной от жены Макрона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон ударяет по лицу своего супруга, президента Эммануэля Макрона, во время перелета на борту самолета.

Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что не знаком с обстоятельствами инцидента и не может судить о его характере.