Трамп отреагировал на видео с пощечиной от жены Макрона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон ударяет по лицу своего супруга, президента Эммануэля Макрона, во время перелета на борту самолета.

Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что не знаком с обстоятельствами инцидента и не может судить о его характере.

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При этом он с иронией добавил, что в подобных ситуациях «лучше держать дверь закрытой».

Американский лидер также отметил, что разговаривал с Макроном после появления видео в сети и, по его словам, получил заверения, что в семье французского президента все спокойно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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