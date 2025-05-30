Рэпер Slimus с иронией отреагировал на запрет въезда в Латвию
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) заявил, что введенный Латвией запрет на его въезд не стал для него неожиданностью и отнесся к решению иронично, отметив, что теперь страна может чувствовать себя в безопасности. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
Артист сообщил, что не испытывает беспокойства из-за ограничений и сейчас сосредоточен на работе над новым альбомом под названием «Спокойной ночи, малыши 3», релиз которого он планирует на лето.
29 мая министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что Slimus и актер Данила Козловский получили бессрочный запрет на въезд в страну. Решение, как уточнили в МИД, принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции, которая позволяет ограничить въезд лицам, представляющим угрозу национальной безопасности, общественному порядку или деятельности госорганов.
Официальные причины не были озвучены, однако, по информации латвийского портала Rus Tvnet, подобные меры часто применяются к артистам, выступавшим в Крыму. В частности, Slimus ранее давал концерты в Севастополе и поселке Поповка, за что был внесен в украинскую базу «Миротворец». В 2015 году на территории полуострова проходили и съемки фильма «Викинг» с участием Козловского, передает «Радиоточка НСН».
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