Рэпер Slimus с иронией отреагировал на запрет въезда в Латвию

Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) заявил, что введенный Латвией запрет на его въезд не стал для него неожиданностью и отнесся к решению иронично, отметив, что теперь страна может чувствовать себя в безопасности. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Артист сообщил, что не испытывает беспокойства из-за ограничений и сейчас сосредоточен на работе над новым альбомом под названием «Спокойной ночи, малыши 3», релиз которого он планирует на лето.