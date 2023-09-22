Рогов заявил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
В Запорожской области сбили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, штурмовик сбили на гуляйпольском направлении подразделения 38-й мотострелковой бригады ВС РФ. Для поражения самолета использовался переносной зенитный ракетный комплекс.
В настоящее время ведутся поиски пилота, уточнил Рогов.
ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один военнослужащий пропал без вести, передает «Радиоточка НСН».
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