Рогов заявил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25

В Запорожской области сбили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27

По его словам, штурмовик сбили на гуляйпольском направлении подразделения 38-й мотострелковой бригады ВС РФ. Для поражения самолета использовался переносной зенитный ракетный комплекс.

В настоящее время ведутся поиски пилота, уточнил Рогов.

ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один военнослужащий пропал без вести, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СамолетыЗапорожьеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры