Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии
Украинский концерн «Укроборонпром» приступил к выпуску компонентов штурмовой винтовки BREN 2 по лицензии чешского производителя оружия Česká zbrojovka. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на представителя чешской компании Радека Хауэрланда.
По его словам, на первом этапе украинская сторона занимается сборкой и производством мелких деталей, в дальнейшем планируется полная передача технологии и развертывание полноценного серийного производства на территории Украины.
Хауэрланд отметил, что выпуск винтовки в полном объеме представляет собой сложный процесс, особенно из-за специфики используемых технологий.
Чешский менеджер выразил уверенность, что украинский завод способен наладить полный цикл производства за несколько месяцев, однако точные сроки будут зависеть от поэтапного освоения производства — от простых компонентов к более сложным. В перспективе, по его оценке, мощности предприятия позволят выпускать десятки тысяч винтовок ежегодно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии
- Рэпер Slimus с иронией отреагировал на запрет въезда в Латвию
- Трамп отреагировал на видео с пощечиной от жены Макрона
- Врач рассказала о пользе черешни для сердца, сна и гормонального фона
- Суд назначил 12 лет колонии бывшему топ-менеджеру «Росатома»
- Голос Копатыча не согласился с тем, что «Смешарики» внушают одиночество
- Путин поручил помочь потерявшим имущество в Белгородской и Курской областях
- Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи
- Американский рэпер Tyga прибыл в Москву накануне своего концерта
- Путин поручил регионам организовать обучение бойцов СВО для госслужбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru