Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии

Украинский концерн «Укроборонпром» приступил к выпуску компонентов штурмовой винтовки BREN 2 по лицензии чешского производителя оружия Česká zbrojovka. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на представителя чешской компании Радека Хауэрланда.

По его словам, на первом этапе украинская сторона занимается сборкой и производством мелких деталей, в дальнейшем планируется полная передача технологии и развертывание полноценного серийного производства на территории Украины.