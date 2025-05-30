Голос Копатыча не согласился с тем, что «Смешарики» внушают одиночество

Актер Михаил Черняк, озвучивающий персонажей мультсериала «Смешарики», не согласился с мнением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о том, что герои проекта — одинокие. В беседе с «Газетой.Ru» артист подчеркнул, что сериал изначально не затрагивал тему семьи, сосредоточившись на характерах персонажей и их дружеских отношениях.

По словам Черняка, «Смешарики» никогда не ставили цель показать семейную модель. В центре сюжета — социальные взаимодействия и раскрытие персонажей через ситуации, в которые они попадают.

Названа дата выхода игрового кино «Смешарики: Сквозь вселенные»

Ранее митрополит Евгений, выступая на женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что герои «Смешариков» выглядят счастливыми, но при этом живут без семьи, что, по его словам, не отражает реальность: человеку, считает архиерей, необходима семья для полноценной жизни.

Он добавил, что сериал при всей своей поучительности оставляет ощущение одиночества персонажей. В качестве противоположного примера митрополит привел американский мультсериал «Симпсоны», где показана модель сплоченной многодетной семьи, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: YouTube/TVSmeshariki
ТЕГИ:ОдиночествоМультфильмы

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