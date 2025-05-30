Голос Копатыча не согласился с тем, что «Смешарики» внушают одиночество

Актер Михаил Черняк, озвучивающий персонажей мультсериала «Смешарики», не согласился с мнением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о том, что герои проекта — одинокие. В беседе с «Газетой.Ru» артист подчеркнул, что сериал изначально не затрагивал тему семьи, сосредоточившись на характерах персонажей и их дружеских отношениях.

По словам Черняка, «Смешарики» никогда не ставили цель показать семейную модель. В центре сюжета — социальные взаимодействия и раскрытие персонажей через ситуации, в которые они попадают.