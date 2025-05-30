Голос Копатыча не согласился с тем, что «Смешарики» внушают одиночество
Актер Михаил Черняк, озвучивающий персонажей мультсериала «Смешарики», не согласился с мнением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о том, что герои проекта — одинокие. В беседе с «Газетой.Ru» артист подчеркнул, что сериал изначально не затрагивал тему семьи, сосредоточившись на характерах персонажей и их дружеских отношениях.
По словам Черняка, «Смешарики» никогда не ставили цель показать семейную модель. В центре сюжета — социальные взаимодействия и раскрытие персонажей через ситуации, в которые они попадают.
Ранее митрополит Евгений, выступая на женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что герои «Смешариков» выглядят счастливыми, но при этом живут без семьи, что, по его словам, не отражает реальность: человеку, считает архиерей, необходима семья для полноценной жизни.
Он добавил, что сериал при всей своей поучительности оставляет ощущение одиночества персонажей. В качестве противоположного примера митрополит привел американский мультсериал «Симпсоны», где показана модель сплоченной многодетной семьи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru