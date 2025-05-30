Суд назначил 12 лет колонии бывшему топ-менеджеру «Росатома»
Мещанский районный суд Москвы признал бывшего топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова виновным в получении взятки и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости. Также суд вынес наказание в виде 8 лет колонии строгого режима гендиректору компании «Оргэнергострой» Элгуджу Кокосадзе, которого признали виновным в даче взятки.
Сахаров был обвинен в получении более 30 миллионов рублей от Кокосадзе за содействие в реализации контрактов с подведомственными организациями «Росатома». По версии следствия, эти действия подпадают под часть 6 статьи 290 УК РФ.
Кокосадзе, признанный виновным по ч. 5 ст. 291 УК, признал свою вину до начала суда и находился под подпиской о невыезде. Во время оглашения приговора он был взят под стражу прямо в зале суда.
Оба осужденных также оштрафованы на сумму, превышающую тройной размер взятки — около 100 миллионов рублей каждому, передает «Радиоточка НСН».
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