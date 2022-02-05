Welt: Украина попробует отключится от российской энергосети

По сценарию, Украина впервые опробует изолированный режим работы в феврале. По данным издания, запланировано два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом 2022 года.

При этом в Киеве планируют добиться подключения к западноевропейской энергосистеме в 2023 году, пишет Газета.ru.

Советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно отозвался о предстоящем опыте Украины на переговорах с правительством Германии.

«Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с ЕС», — заявил Хохштейн.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, покупая российский газ через европейских посредников и тем самым переплачивая за него, Украина показывает «бурную деятельность», а на самом деле с топливом там ничего не меняется.

