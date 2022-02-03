«Приказали страдать ерундой»: На Украине объяснили отказ от прямых закупок российского газа

Украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич 3 февраля заявил, что Украине следует заключить с российским «Газпромом» прямой контракт на поставки газа, так как высокая стоимость топлива сильно вредит экономике страны. По его словам, цена кубометра газа с НДС – 60 гривен, и из-за такой стоимости «встанет скоро вся промышленность».

«На Украине есть здравые эксперты, которые об этом говорили изначально. Тут есть политические поводы для отказа Украины от российского газа, а есть более глубокие причины, корни которых находятся не на Украине. Она исполняет то, что от нее требуется. Государство, лишенное суверенитета, выполняет волю тех, кто ее контролирует. С 2014 года она находится под управлением и занимается такой ерундой, уничтожая собственную экономику. Конечно, Украине и ее промышленности было бы выгодно заключать прямые договора на поставку газа из России. Европейские страны получают российский газ в разы по меньшим ценам», - сказал Дудчак.

По его словам, экономика Украины в целом находится на критически низком уровне, а власти страны ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию.