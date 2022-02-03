«Приказали страдать ерундой»: На Украине объяснили отказ от прямых закупок российского газа
Власти Украины почти полностью угробили экономику страны, при этом они умудряются воровать деньги и делить их с США, заявил Александр Дудчак.
Украина с 2014 года выполняет приказы тех, кто ее контролирует, заключение контракта с «Газпромом» на прямые закупки газа у России возможно лишь при смене власти или при изменении указаний извне, заявил украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич 3 февраля заявил, что Украине следует заключить с российским «Газпромом» прямой контракт на поставки газа, так как высокая стоимость топлива сильно вредит экономике страны. По его словам, цена кубометра газа с НДС – 60 гривен, и из-за такой стоимости «встанет скоро вся промышленность».
«На Украине есть здравые эксперты, которые об этом говорили изначально. Тут есть политические поводы для отказа Украины от российского газа, а есть более глубокие причины, корни которых находятся не на Украине. Она исполняет то, что от нее требуется. Государство, лишенное суверенитета, выполняет волю тех, кто ее контролирует. С 2014 года она находится под управлением и занимается такой ерундой, уничтожая собственную экономику. Конечно, Украине и ее промышленности было бы выгодно заключать прямые договора на поставку газа из России. Европейские страны получают российский газ в разы по меньшим ценам», - сказал Дудчак.
По его словам, экономика Украины в целом находится на критически низком уровне, а власти страны ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию.
«На Украине уже не только энергетические компании прекращают работу, но и химическая промышленность практически останавливается. Это убивает производство тех же удобрений. В следующем году урожайность может упасть на 30-40% и, соответственно, вырастут цены на продукты питания, потому что очень многие завязаны на углеводородах. Большая доля именно стоимости газа в конечном продукте. Причины, конечно, чисто политические. Украине сказали заниматься ерундой – она и занимается. Нет своей воли, способности отстаивать интересы, желания. Власть совершенно не волнуют проблемы населения. Она гробит свою экономику, очень часто поступает информация о том, что очередной завод закрылся», - отметил Дудчак.
Также экономист рассказал, что власти Украины и структуры США разворовали деньги, которые предназначались для увеличения добычи украинского газа.
«Нельзя сказать, что они исключительно все получают по сумасшедшим ценам. Пока еще есть остатки запасов в хранилищах, но они тоже на рекордно низком уровне. Структура, срощенная с властью, зарабатывает колоссальные деньги. Их радует, что цены такие высокие. У них психология такая: если я не украду, то придет другой и украдет, что ж я буду терять? Этот тезис подтверждается совершенно шикарными фактами, когда несколько миллиардов долларов было просто рассовано по карманам, которые были предназначены для того, чтобы увеличить добычу собственного газа. Это было буквально недавно зафиксировано. Деловые структуры в содружестве с зарубежными, в том числе с США, успешно поделили колоссальные суммы. Но никто этим не занимается. Пожар у них идет по плану», - сказал Дудчак.
Экономист добавил, что заключение контракта между Украиной и российским «Газпромом» будет возможно только при полной смене власти.
«Заключение контракта возможно в случае смены власти на более адекватную или при смене установок, которые поступают извне. Но это все отразится и на власти Украины. При нынешней ситуации, рассчитывать на такое изменение сложно. Должна произойти смена власти, но на кого – это большая проблема. Все попытки проявлять здравый смысл очень успешно ликвидируются», - резюмировал экономист.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно гражданам Украины «надоест бардак» и они выберут власть, которая наладит отношения с РФ и будет в состоянии достичь баланса по экономическим и политическим вопросам. В свою очередь глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с НСН отмечал, что от смены власти украинцы ничего не выиграют, поскольку там нет подходящих кандидатов для управления страной.
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