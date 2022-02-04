«Имитация»: Аналитик высмеял «альтернативные» источники газа для Украины

Покупая российский газ через европейских посредников и тем самым переплачивая за него, Украина показывает «бурную деятельность», а на самом деле с топливом там ничего не меняется. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.