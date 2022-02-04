«Имитация»: Аналитик высмеял «альтернативные» источники газа для Украины
В объективной реальности российский газ, продаваемый Европе, просто остается на Украине с большой переплатой, объяснил аналитик Игорь Юшков.
Покупая российский газ через европейских посредников и тем самым переплачивая за него, Украина показывает «бурную деятельность», а на самом деле с топливом там ничего не меняется. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что Киев договорился с Братиславой об увеличении поставок газа из Европы. В результате переговоров было решено, что вся транспортная мощность в пункте выхода «Будинце» будет временно изменена на фиксированную в зимний период. Юшков называет такие действия Украины простым «популизмом».
«Такое впечатление, что они изображают какую-то бурную деятельность, а на самом деле ничего не меняется. Потому что и в Словакии, и в Венгрии, и в Польше нет никакого газа, кроме как российского, который они экспортируют на Украину. Причем происходит виртуальный реверс. Российский газ заходит на территорию Украины, по документам «Газпром» продает европейским компаниям, а они – украинским. А в реальности он зашел на территорию Украины из России и остался. «Газпром» это устраивает, потому что, по сути, он продает газ европейским структурам, которые платят вовремя и по рыночной цене. Европейцам тоже удобно: они накидывают свою надбавку и зарабатывают деньги», - отметил он.
При этом Юшков добавил, что физический реверс газа на Украине пока невозможен.
«Украинцы платят больше. Но раз для них это политически приемлемо – пожалуйста, переплачивайте. Физический реверс там сейчас невозможен, потому что Россия заказывает транзитные мощности через Украину в Словакию и дальше в Австрию. Киев хочет показать, что верифицирует источники поставки газа, но все прекрасно понимают, что у них в истории потребления импорта другого газа никогда не было», - заявил он.
Аналитик подчеркнул, что для Украины следующий отопительный сезон может вылиться в большую «экономическую проблему».
«В этом году Украине повезло тем, что там еще в 2020 году были запасы. В этом отопительном сезоне они будут с пустыми хранилищами газа, им придется его искать весь 2022 год и готовиться к новому сезону. Денег особо у них нет, поэтому следующей зимой могут возникнуть сложности. И, конечно, США будут требовать от Украины, чтобы она стала рынком сбыта американского газа. Это еще дороже, чем российский виртуальный реверс, а значит объемов они смогут купить меньше», - заключил Юшков.
Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина с 2014 года выполняет приказы тех, кто ее контролирует, поэтому заключение контракта с «Газпромом» на прямые закупки газа у России возможно лишь при смене власти или при изменении указаний извне.
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