Washington Post: ресурсы ПВО Украины подходят к концу
К началу лета системы противовоздушной обороны Украины среднего радиуса действия исчерпают свои возможности. Об этом со ссылкой на обнародованные документы Пентагона пишет газета Washington Post.
Исчерпание запасов украинской ПВО в США прогнозируют к 23 мая. Ресурсов хватит на 2-3 волны ударов, говорится в публикации.
Ситуацию с украинской системой ПВО чиновники Пентагона анализировали с конца февраля по начало марта текущего года.
Утечка посеяла сомнения в способности Вашингтона хранить секреты, констатировала газета The New York Times. По словам журналистов, США шпионят даже за своими союзниками, передает «Радиоточка НСН».
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