СМИ: Байден сталкивается с финансовыми трудностями после ухода из Белого дома

Экс-президент США Джо Байден ведет более скромный образ жизни по сравнению с другими бывшими главами государства, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, 82-летнему политику не удается выйти на высокий уровень доходов из-за возраста, падения популярности и нежелания компаний приглашать его на платные выступления.

Основные поступления формируются за счет мемуаров (около 10 миллионов долларов) и президентской пенсии в 416 тысяч долларов в год. Редкие приглашения на лекции приносят Байдену 300-500 тысяч долларов, что значительно уступает гонорарам его предшественников. Для сравнения, Барак и Мишель Обама заработали 60 миллионов долларов только на книгах.