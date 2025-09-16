СМИ: Байден сталкивается с финансовыми трудностями после ухода из Белого дома

Экс-президент США Джо Байден ведет более скромный образ жизни по сравнению с другими бывшими главами государства, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, 82-летнему политику не удается выйти на высокий уровень доходов из-за возраста, падения популярности и нежелания компаний приглашать его на платные выступления.

Основные поступления формируются за счет мемуаров (около 10 миллионов долларов) и президентской пенсии в 416 тысяч долларов в год. Редкие приглашения на лекции приносят Байдену 300-500 тысяч долларов, что значительно уступает гонорарам его предшественников. Для сравнения, Барак и Мишель Обама заработали 60 миллионов долларов только на книгах.

Байдену сделали операцию по удалению раковых клеток кожи

При этом семья несет крупные расходы: ипотека за дом в Рехобот-Бич стоимостью 2,7 миллиона долларов, возросший на 20% налог на недвижимость, помощь сыну Хантеру в судебных процессах и поддержка дочери Эшли в разводе. Отдельной статьей расходов стали медицинские счета, связанные с лечением онкологических заболеваний.

Дополнительные сложности связаны с отказом Университета Пенсильвании разместить президентскую библиотеку и медленным сбором средств на создание центра Байдена при Университете Делавэра. Ситуацию усугубило сокращение доходов семьи от продаж книг и картин. Джилл Байден покинула преподавательскую работу и возглавила неоплачиваемый проект по женскому здоровью. По словам источников, семья «любит роскошный образ жизни, особенно если за него платят другие», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры