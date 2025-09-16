Названы международные ведущие конкурса «Интервидение-2025»

Международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение» стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй. Об этом сообщили организаторы проекта в Telegram-канале.

Стэфи Патель известна как победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India, она активно снимается в кино и представляет Индию на культурных площадках за рубежом. Мэнг Лэй — двуязычный ведущий, сотрудничавший с мировыми брендами Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW, а также ведущий престижных мероприятий по всему миру.

Лавров допустил, что конкурс «Интервидение» станет ежегодным

Ранее сообщалось, что российскую часть конкурса проведут певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на «Live Арене» в Москве. От России в нем выступит певец Shaman, а народный артист и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри, передает «Радиоточка НСН».

