Фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Циркона» по береговой цели

Ракета «Циркон» относится к новому поколению гиперзвуковых вооружений и способна развивать скорость свыше девяти махов. Она предназначена для поражения как морских, так и наземных целей на дальности до тысячи километров.

Первым носителем «Циркона» стал фрегат «Адмирал Горшков». В 2023 году ракеты поступили на вооружение Военно-морского флота России, а «Адмирал Головко» стал первым серийным кораблем, оснащенным этими комплексами, передает «Радиоточка НСН».

