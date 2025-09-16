Фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Циркона» по береговой цели
Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в ходе стратегических учений «Запад-2025» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по береговой цели. Об этом сообщили в Минобороны России.
Запуск был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Дальность от точки пуска до мишени составила около 900 километров. Ракета поразила цель прямым попаданием, что подтвердили средства объективного контроля.
Ракета «Циркон» относится к новому поколению гиперзвуковых вооружений и способна развивать скорость свыше девяти махов. Она предназначена для поражения как морских, так и наземных целей на дальности до тысячи километров.
Первым носителем «Циркона» стал фрегат «Адмирал Горшков». В 2023 году ракеты поступили на вооружение Военно-морского флота России, а «Адмирал Головко» стал первым серийным кораблем, оснащенным этими комплексами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Циркона» по береговой цели
- Экс-министр экономики объяснил «военный» характер бюджета на 2026 год
- СМИ: Байден сталкивается с финансовыми трудностями после ухода из Белого дома
- Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после смертельной аварии
- СМИ: Администрация Трампа одобрила военную помощь Украине за счет союзников
- «Союзмультфильм» создаст анимационный фильм по пьесе Чехова «Чайка»
- Милонов поддержал идею Киркорова о создании профсоюза артистов
- «Союзмультфильм» экранизирует 11 произведений Корнея Чуковского
- Финляндия оставила границу с Россией закрытой
- «Союзмультфильм» объявил о развитии направления игрового кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru