Фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Циркона» по береговой цели

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в ходе стратегических учений «Запад-2025» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по береговой цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

Запуск был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Дальность от точки пуска до мишени составила около 900 километров. Ракета поразила цель прямым попаданием, что подтвердили средства объективного контроля.

Путин назвал цель учений «Запад-2025»

Ракета «Циркон» относится к новому поколению гиперзвуковых вооружений и способна развивать скорость свыше девяти махов. Она предназначена для поражения как морских, так и наземных целей на дальности до тысячи километров.

Первым носителем «Циркона» стал фрегат «Адмирал Горшков». В 2023 году ракеты поступили на вооружение Военно-морского флота России, а «Адмирал Головко» стал первым серийным кораблем, оснащенным этими комплексами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Минобороны РФ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:УченияЦирконГиперзвуковое ОружиеАрмия

