ВКС РФ уничтожили скопление техники ВСУ в Запорожской области

ВКС нанесли удар по позициям ВСУ в ночь на 9 апреля. На распространенной в соцсетях записи видно, как в небо поднимается столб огня и дыма.

Также сообщается о нанесении ударов по позициям украинской армии в окрестностях Запорожья.

В соцсети ранее попали документы Пентагона по конфликту на Украине. В файлах содержатся сведения о поставках оружия и состоянии ВСУ на начало марта, передает «Радиоточка НСН».

