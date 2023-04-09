ВКС РФ уничтожили скопление техники ВСУ в Запорожской области
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили скопление украинской техники в районе города Орехов Запорожской области, сообщает Telegram-канал RusVesna.
ВКС нанесли удар по позициям ВСУ в ночь на 9 апреля. На распространенной в соцсетях записи видно, как в небо поднимается столб огня и дыма.
Также сообщается о нанесении ударов по позициям украинской армии в окрестностях Запорожья.
В соцсети ранее попали документы Пентагона по конфликту на Украине. В файлах содержатся сведения о поставках оружия и состоянии ВСУ на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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