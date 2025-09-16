В Кабардино-Балкарии арестован главный инженер канатной дороги на Эльбрусе
Нальчикский городской суд арестовал на два месяца главного инженера канатной дороги на Эльбрусе, где 12 сентября произошла авария с тремя погибшими.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении директора компании-эксплуатанта ООО «МКД Эльбрус». Как уточнили в прокуратуре, оба фигуранта пробудут под стражей до 15 ноября.
По данным следствия, причиной трагедии стал сход троса с опоры. Жертвами стали житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и москвич 1967 года рождения. Всего с дороги эвакуировали 35 человек, пострадавших среди них не оказалось. Уголовное дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Это уже второй за месяц инцидент с канатной дорогой в регионе. В августе в Нальчике оборвался подъемник, в результате чего пострадали 12 туристов. Тогда владелец аттракциона был оштрафован за нарушения промышленной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
