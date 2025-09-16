Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
Прокурор штата Юта сообщил о предъявлении 22-летнему Тайлеру Робинсону обвинений в умышленном убийстве Кирка, за которое предусмотрена смертная казнь.
По его словам, в суд также подано уведомление о намерении добиваться для обвиняемого высшей меры наказания. Кроме того, Робинсону вменено тяжкое преступление, связанное с применением огнестрельного оружия. Обвиняемый будет находиться в тюрьме Юты без права на освобождение под залог, что связано с характером обвинений и возможностью назначения смертной казни.
Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение политического насилия и безопасности публичных мероприятий.
По данным следствия, ДНК Робинсона совпадает с образцами, найденными на оружии, использованном при нападении, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили об ударах по Тель-Авиву и аэропорту Рамон
- Учителя не поверили, что им поможет созданный Минпросвещения совет
- «Меня так прёт!»: Невысыпающийся Олег Газманов рассказал, где черпает энергию
- Олег Газманов объяснил популярность старых песен у молодёжи
- В Кабардино-Балкарии арестован главный инженер канатной дороги на Эльбрусе
- Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
- Названы международные ведущие конкурса «Интервидение-2025»
- Фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Циркона» по береговой цели
- Экс-министр экономики объяснил «военный» характер бюджета на 2026 год
- СМИ: Байден сталкивается с финансовыми трудностями после ухода из Белого дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru