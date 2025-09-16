Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

Прокурор штата Юта сообщил о предъявлении 22-летнему Тайлеру Робинсону обвинений в умышленном убийстве Кирка, за которое предусмотрена смертная казнь.

По его словам, в суд также подано уведомление о намерении добиваться для обвиняемого высшей меры наказания. Кроме того, Робинсону вменено тяжкое преступление, связанное с применением огнестрельного оружия. Обвиняемый будет находиться в тюрьме Юты без права на освобождение под залог, что связано с характером обвинений и возможностью назначения смертной казни.

СМИ: Подозреваемый в убийстве Кирка приехал к университету за несколько часов до выступления

Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение политического насилия и безопасности публичных мероприятий.

По данным следствия, ДНК Робинсона совпадает с образцами, найденными на оружии, использованном при нападении, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
